روسيا تتصدر الدول الأوروبية من حيث السكن الجديد

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تبوأت روسيا مكانة رائدة بين الدول الأوروبية في مجال السكن الجديد، وتحديدا من حيث عدد الشقق الجديدة، التي تم بناؤها خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنة بعدد السكان.

ووفقا لدراسة أجرتها وكالة "نوفوستي" فقد تم بناء خلال السنوات الثلاث الماضية في روسيا أكثر من 3.3 مليون شقة جديدة، أي بمعدل 227 شقة لكل 10 آلاف شخص.

وتعد هذه النتيجة الأفضل بين 29 دولة أوروبية شملتها الدراسة، وبذلك تكون روسيا قد تصدرت الدول الأوروبية من حيث هذا المؤشر. وقالت الدراسة إنه في الوقت الحالي يتم بناء الكثير من الشقق في روسيا، رغم أنها تتميز بمساحات صغيرة.

وبعد روسيا جاءت في المرتبة الثانية النمسا بمعدل 207 شقة لكل 10 آلاف شخص، تليها في المرتبة الثالثة كازاخستان، بمعدل 181 شقة لكل 10 آلاف شخص.

كما ضمت قائمة الخمسة الأوائل بعد كازاخستان دولتين أوروبيتين باقتصادات قوية هما فنلندا وإيرلندا، ففي إيرلندا تم بناء 173 شقة لكل 10 آلاف شخص.