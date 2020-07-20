الذهب مستقر فوق 1800 دولار بفعل تنامي مخاوف الفيروس

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استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين لترسخ أقدامها فوق مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) المهم نفسيا، إذ تعززت جاذبية المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف حيال تنامي إصابات فيروس كورونا في أنحاء العالم، لكن صعود الدولار كبح المكاسب.

وبحلول الساعة 0721 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1808.92 دولار للأوقية. واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1809.50 دولار، دون تغير يذكر.

وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين في سي.إم.سي ماركتس، ”ثمة مؤشرات فنية على أن الدولار الأمريكي قد يرتفع وربما لهذا السبب نرى المتعاملين في سوق الذهب يرفعون الغطاء عن السعر في الوقت الحالي“.

وصعد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، وهو ما يزيد تكلفة المعدن على حملة العملات الأخرى.

ونزل البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2008.01 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة ليسجل 836.91 دولار، بينما استقرت الفضة دون تغير عند 19.32 دولار.