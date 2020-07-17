31 طائرة للتقاعد.. بريطانيا تتخلى عن أسطول "الجامبو" بالكامل

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بعد أن حلقت في أجواء العالم طوال 3 عقود، حان الآن موعد الهبوط الأبدي لطائرات الـ"جامبو" الشهيرة لدى الخطوط الجوية البريطانية.

فقد ذكرت "سكاي نيوز"، الجمعة، أن طائرات "بوينغ 747" المعروفة باسم "جامبو"، لن تعمل بعد اليوم ضمن أسطول الخطوط الجوية البريطانية.

وأكدت الشركة البريطانية في بيان "بجزن شديد"، نبأ إحالة أسطولها من طائرات "بوينغ 747" المؤلف من عشرات الطائرات للتقاعد، وقالت إنها قررت سحبها "بشكل كامل وفوري".

وتابعت أنه من غير المرجح ان تعود الطائرة الملقبة بـ"ملكة السماء" إلى التحليق، بسبب التضرر الكبير الذي لحق بقطاع الطيران إثر جائحة كورونا.

وتستخدم الخطوط الجوية البريطانية هذا النوع الشهير من طائرات "بوينغ" منذ عام 1989.

وكانت الشركة تخطط لإحالة 31 طائرة "بوينغ 747" للتقاعد بحلول عام 2024، لكن فيروس كورونا عجّل الأمر إثر توقف النقل الجوي، خاصة لرحلات المسافات الطويلة.

ويمثل هذا القرار نهاية حقبة طائرة الجامبو ذات الطابقين في شركات الطيران البريطانية، خاصة مع إعلان شركة "فيرجين أنلانتيك" أنها ستقوم أيضا بالتخلي عن هذا الطراز.