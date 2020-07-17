الجزائر.. الحكومة تفتح الباب أمام الشباب للتنقيب عن الذهب

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أعلنت الحكومة الجزائرية، الأربعاء، فتح المجال أمام تعاونيات الشباب للتنقيب عن الذهب في جنوب البلاد.

وأشار وزير المناجم، محمد عرقاب، إلى أن الحكومة ستعمل على تقديم كافة التسهيلات لتيسير عمليات التنقيب عن الذهب.

ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية، عن عرقاب قوله للتلفزيون الرسمي، إنه بمقدور الشباب الانضمام لتعاونيات التنقيب عن الذهب في جنوب البلاد.

وبيّن المسؤول الجزائري، أن الدولة ستشتري كميات الذهب في إطار قانوني من هذه التعاونيات، كما ستقوم بدعمهم بالتقنيات اللازمة للتنقيب عن المعدن الأصفر.

ويحظر القانون الجزائري التنقيب عن الذهب من جانب الأفراد دون الحصول على تراخيص من السلطات، حيث يعتبر ما في باطن الأرض ملكا للدولة.

وتمكنت وزارة الدفاع الجزائرية في السنوات الماضية من تنفيذ عمليات أسفرت عن إيقاف منقبين عن الذهب في محافظات تقع أقصى جنوبي البلاد، وحجز معدات تستعمل في هذا الغرض.