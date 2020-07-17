258 تريليون دولار.. ماذا فعل كورونا بالدين العالمي؟

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أعلن معهد التمويل الدولي، في تقرير الخميس، أن الدين العالمي شهد ارتفاعا حادا إلى مستوى قياسي عند 258 تريليون دولار في الربع الأول من 2020 في ظل توقف الأنشطة الاقتصادية في أنحاء العالم لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن معدلات الدين في صعود.

وقال المعهد، الذي يمثل البنوك والمؤسسات المالية العالمية، إن معدل الدين للناتج الإجمالي في الربع الأول قفز بما يزيد على عشر نقاط مئوية، في أكبر زيادة فصلية على الإطلاق، ليصل إلى 331 بالمئة، وهو مستوى قياسي.

ورغم أن زيادة مستويات الدين كانت أقل بكثير من متوسطات الزيادات الفصلية المسجلة بين 2015 و2019، فإن وتيرة تراكم الدين العالمي على الحكومات والشركات والمؤسسات المالية تسارعت منذ مارس.

وقال المعهد إن إجمالي إصدار الدين سجل رقما قياسيا "مذهلا" في الربع الثاني بلغ 12.5 تريليون دولار، مقارنة بمتوسط فصلي بلغ 5.5 تريليون في 2019. وأوضح أن 60 بالمئة من الإصدارات جاءت من حكومات.

وأضاف التقرير "على الرغم من أن ارتفاع مستويات الدين يثير المخاوف بشأن إمكانية خدمة الدين، فإن أكثر من 92 بالمئة من الدين الحكومي عند التصنيف الاستثماري".