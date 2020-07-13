انكماش الناتج الصناعي التركي 20% في مايو بسبب كورونا

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أظهرت بيانات يوم الاثنين انكماش الإنتاج الصناعي التركي 19.9 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار مع استمرار التباطؤ الاقتصادي الحاد الناتج عن إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.

كان من المتوقع في استطلاع أجرته رويترز تراجع ناتج الصناعات التحويلية 22.5 بالمئة على أساس سنوي. وسجلت تركيا أول إصابة بالفيروس في 11 مارس آذار لتتوقف مصانع عديدة بعدها مباشرة، مما قلص الإنتاج 31.4 بالمئة في ابريل نيسان.

لكن تركيا بدأت تخفيف الإغلاق العام في مايو أيار. ومقارنة مع الشهر السابق، زاد الإنتاج الصناعي 17.4 بالمئة في مايو أيار، وفقا للأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء التركي.