living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كسب 6 مليارات دولار بيوم.. ماسك أكثر ثراء من بافيت

11
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصبح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا سابع أغنى شخص في العالم، بعد أن تمكن من تجاوز رجل الأعمال وارن بافيت، بحسب مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.
 
ففي يوم الجمعة، ارتفعت ثروة إيلون ماسك بأكثر من 6 مليارات دولار بعد ارتفاع سهم شركته تسلا بنسبة 10.8 في المئة، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.544 دولارا للسهم، ما يعني أن قيمتها السوقية بلغت 286.5 مليار دولار، بحسب بلومبيرغ.
 
ويمتلك ماسك، وهو أيضا المساهم الأساسي في شركة سبيس إكس المملوكة للقطاع الخاص، ما نسبته 20.8 في المئة من أسهم شركة تسلا، مما يجعل حصته تبلغ أقل من 60 مليار دولار.
 
وتراجعت ثروة وارن بافيت هذا الأسبوع بعد أن تبرع بما يقرب من 3 مليارات دولار من أسهم شركته "بيركشاير هاثواي" إلى الجمعيات الخيرية.
 
وهذا التبرع من بافيت هو جزء من خطته للتخلي عن معظم ثروته للمشاريع الخيرية، بحسب ما ذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية.
 
 وخلال العام المنصرم، ارتفع سهم تسلا بأكثر من 500 في المئة، متجاوزا قيمة كل الشركات تقريبا في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500".
 
وتعد شركة تصنيع السيارات الكهربائية "تسلا" أغلى شركة سيارات على وجه الأرض.
 
ويمكن أن يصبح ماسك، البالغ من العمر 49 عاما، في نهاية المطاف أغنى شخص في العالم، وهي المكانة التي يحتفظ بها حاليا الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس، وذلك استنادا إلى حزمة الأجور التي وافق عليها مساهمو تسلا في عام 2018.
 
وكانت تسلا منحت، في نهاية مايو، خيارات أسهم لماسك بقيمة 1.8 مليار دولار، وهي على وشك القيام بذلك مرة أخرى، وذلك للمرة الثانية خلال شهرين فقط.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout