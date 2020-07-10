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داو وستاندرد اند بورز يغلقان على انخفاض بسبب زيادة إصابات الفيروس

10
JULY
2020
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تراجع المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي يوم الخميس مع تخوف المستثمرين من جولة جديدة من إغلاقات الأعمال لاحتواء زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وتحول انتباههم صوب الأرباح، لكن ناسداك سجل إغلاقا قياسيا مرتفعا جديدا.
 
سجلت الولايات المتحدة أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 يوم الأربعاء، لتسجل رقما قياسيا عالميا لعدد الإصابات في يوم واحد بينما شهدت فلوريدا وتكساس زيادة قياسية في الوفيات اليومية.
 
بدأ المستثمرون أيضا يحولون تركيزهم صوب موسم نتائج الربع الثاني من العام، والذي ستتسارع إعلاناته من الأسبوع القادم. ومن المتوقع أن تعلن شركات ستاندرد اند بورز 500 عن أكبر تراجع ربع سنوي في أرباحها منذ الأزمة المالية، بناء على بيانات آي.بي.إي.اس من رفينيتيف.
 
وقال بيتر توز، رئيس تشيس انفستمنت كاونسل في تشارلوتسفيل بولاية فرجينيا، ”أتوقع الكثير من الأرقام والتوقعات المربكة. لا ريب أننا لم نتجاوز كوفيد بأي شكل، لذا قد يطول الأمد بعض الشيء قبل أن نبلغ نقطة التعافي“.
 
لكن ناسداك سجل ذروة قياسية جديدة، مدعوما بمكاسب لأسهم أمازون.كوم ومايكروسوفت وأبل.
 
وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع داو 360.64 نقطة بما يعادل 1.38 بالمئة إلى 25706.64 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 17.74 نقطة أو 0.56 بالمئة ليسجل 2152.2 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 55.25 نقطة أو 0.53 بالمئة ليصل إلى 10547.75 نقطة.
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