النفط يهبط دولارا واحدا للبرميل

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تراجعت أسعار النفط نحو دولار للبرميل، الخميس، إذ يخشى المستثمرون من تهاوي استهلاك الوقود مجددا بفعل إغلاقات شاملة جديدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا بما يعادل 2.2 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 42.35 دولار للبرميل، بعد أن زادت 0.5 بالمئة الأربعاء.

وهبطت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.28 دولار أو 3.1 بالمئة لتغلق على 39.62 دولار للبرميل.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، الأربعاء، وهي أكبر زيادة لأي بلد في يوم واحد.

والإصابات بالفيروس في تزايد بـ42 من الولايات الخمسين على مدى الأسبوعين الأخيرين، وفقا لتحليل أجرته رويترز.

وحدثت الزيادة الجديدة في بعض الولايات مثل كاليفورنيا وتكساس لإعادة فرض بعض القيود.