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مصر.. أسعار الوقود "من دون تغيير"

9
JULY
2020
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قالت وزارة البترول المصرية، الأربعاء، إنه تقرر إبقاء أسعار الوقود المحلية من دون تغيير، بموجب آلية لمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر، عن طريق ربطها بأسواق الطاقة العالمية.
 
وسيظل سعر البنزين 95 أوكتان عند 8.50 جنيه مصري (0.5322 دولار) للتر، والبنزين 92 أوكتان 7.50 جنيه للتر، و80 أوكتان 6.25 جنيه. ويستمر سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.
 
وقررت لجنة التسعير تثبيت الأسعار بعد مراجعة أسعار خام برنت العالمية وأسعار الصرف بين أبريل ويونيو، حسبما ذكرت الوزارة في بيان.
 
وقالت إنها أخذت في الحسبان أيضا "الأوضاع الاستثنائية التى يمر بها العالم نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادى العالمى وأسواق البترول والطاقة".
 
وألغت مصر على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة معظم دعم منتجات الوقود، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي بمساندة من صندوق النقد الدولي.
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