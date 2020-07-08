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البنك المركزي المصري: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 38.2 مليار دولار

8
JULY
2020
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أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بأكثر من 2 مليار دولار ليبلغ مستوى 38.201 مليار دولار، بعدما سجل انخفاضا كبيرا الشهر الماضي.
 
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن يوم 7 يونيو الماضي أن الاحتياطيات الأجنبية في البلاد انخفضت إلى 36.0037 مليار دولار في نهاية مايو، من 37.037 مليار في نهاية أبريل الماضي.
 
وكان الاحتياطي النقدي في مصر قد بلغ أعلى مستوياته في أكتوبر 2019، ووصل إلى 45 مليارا و246 مليون دولارا، حيث يستخدم الاحتياطي النقدي في سداد قيمة الواردات وأقساط الدين الخارجي للبلاد.
 
وتراجع الاحتياطي لأول مرة في نهاية مارس إلى حوالي 40 مليار دولار، منخفضا خمسة مليارات دولار دفعة واحدة، وللمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وتلاه انخفاض آخر بقيمة حوالي ثلاثة مليارات في نهاية أبريل، وساهم حصول مصر على قرض بقيمة 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في مايو، في كبح انخفاض احتياطي النقدي الكبير، رغم تراجع موارد النقد الأجنبي خاصة من السياحة.
روسيا اليوم
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