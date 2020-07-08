تبون يبحث خطة "الإنعاش الاقتصادي" في الجزائر

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أعلنت الجزائر، الثلاثاء، أنها ستطلق خطة اقتصادية جديدة لتقليل الاعتماد على النفط والغاز، وأنها ستمنح القطاع الخاص دورا أكبر بالتزامن مع مواجهة ضغوط مالية بعد انخفاض عائدات موارد الطاقة.

وتعهد الرئيس عبدالمجيد تبون، الذي انتخب في ديسمبر الماضي، مرارا بإصلاح الاقتصاد المعتمد على النفط من خلال تطوير القطاعات الأخرى، بخلاف قطاع الطاقة، والبحث عن مصادر تمويل جديدة.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إنها ناقشت "الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي" الجديدة في اجتماع برئاسة تبون وبحضور رئيس الوزراء ووزراء المالية والطاقة والصناعة والمناجم والتجارة والفلاحة والتنمية الريفية.

ونقل البيان عن تبون قوله خلال الاجتماع "بناء اقتصاد حقيقي جديد يستلزم تغيير الذهنيات وإطلاق المبادرات وتحريرها من القيود البيروقراطية، ومراجعة النصوص القانونية الحالية أو تكييفها بروح واقعية تنطلق من المنطق الاقتصادي بدل الممارسات الآنية".

وأجبر انخفاض آخر في عائدات النفط والغاز خلال جائحة فيروس كورونا الحكومة على خفض الإنفاق العام وتأجيل مشروعات استثمارية مزمعة في قطاعات بما في ذلك قطاع الطاقة، بحسب "رويترز".