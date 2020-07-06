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صعود قياسي لمبيعات التجزئة بمنطقة اليورو في مايو مع تخفيف القيود

6
JULY
2020
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أظهرت تقديرات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات يوم الاثنين أن المستهلكين في منطقة اليورو عادوا بأعداد كبيرة للتسوق في مايو أيار بالتزامن مع تخفيف إجراءات الإغلاق العام في دول المنطقة بما يشير إلى تعاف ضخم في المبيعات بعد انخفاضات قياسية سجلتها في مارس آذار وأبريل نيسان.
 
وقال يوروستات إن المبيعات في دول منطقة اليورو التسع عشرة ارتفعت 17.8 بالمئة في مايو أيار مقارنة مع أبريل نيسان في أكبر زيادة على بيانات يوروستات التي تعود إلى العام 1999.
 
والزيادة أكبر من توقعات السوق التي كانت لارتفاع نسبته 15 بالمئة.
 
لكن على أساس سنوي، مازالت مبيعات مايو أيار منخفضة 5.1 بالمئة بما يظهر أن التعافي أبعد ما يكون عن الاكتمال. لكن هذا الانخفاض جاء بنسبة أقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم والتي كانت لتراجع بنسبة 7.5 بالمئة مقارنة مع مايو أيار من العام الماضي.
 
وأظهرت بيانات يوروستات المعدلة أن الارتفاع في مايو أيار عن الشهر السابق عوض جزئيا الانخفاضات القياسية المسجلة في الشهرين السابقين عليه، حين تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 12.1 بالمئة في أبريل نيسان و10.6 بالمئة في مارس آذار.
 
وواصلت المبيعات عبر الإنترنت نموها، وزادت سبعة بالمئة في مايو أيار وكانت القطاع الفرعي الوحيد لمبيعات التجزئة في منطقة اليورو الذي لم يعاني أي انخفاضات خلال إجراءات الغلق العام.
 
وارتفعت مبيعات التجزئة في ألمانيا بنسبة 13.9 بالمئة في ألمانيا و25.6 بالمئة في فرنسا.
Reuters
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