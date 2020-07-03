الصين.. مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات يحقق أعلى مستوى في 10 أعوام

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قفز مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الصين بشهر يونيو الماضي، حيث سجل أعلى مستوى له في نحو 10 سنوات وسط زيادة في الطلب بعد رفع قيود العزل والحجر الصحي.

ووفقا لبيانات شركتي Caixin Media Co وMarkit، فقد صعد المؤشر الشهر الماضي إلى 58.4 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2010.

وكان المؤشر قد سجل 55 نقطة في شهر مايو الماضي، ويعتبر مؤشر مديري المشتريات أداة قوية لقياس حركة وأداء النشاط الاقتصادي، ومستوى الـ50 نقطة يفصل بين الانكماش والنمو.

ويدل ذلك على أن قطاع الخدمات في الصين يتعافى بعد تراجعه إثر الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا.