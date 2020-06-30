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الطائرة "سيئة السمعة" تعود للسماء من جديد

30
JUNE
2020
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أقلعت طائرة بوينغ 737 ماكس، الاثنين، من مطار بمنطقة سياتل في اليوم الأول من اختبار شهادة الطيران بحضور إدارة الطيران الاتحادية الأميركية وطيارين تجريبيين للشركة، وهي لحظة حاسمة في أسوأ أزمة تعيشها الشركة المنتجة للطائرات.
 
وغادرت رحلة بوينغ 701 مطار كينغ كاونتي الدولي، والمعروف أيضا باسم حقل بوينغ، حوالي الساعة 12:55 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1655 بتوقيت غرينتش) وقال أشخاص مطلعون على خطة الرحلة إنه من المقرر أن تهبط بعد ساعتين في مطار موزيس ليك بشرق واشنطن.
 
وأضافت المصادر أنه من المقرر أن تغادر الطائرة المطار بعد ذلك بقليل، لتصل عائدة إلى سياتل في الساعة 4:22 مساء.
 
وكانت رويترز أول من أورد أن رحلات اختبار الشهادات التي طال انتظارها ستبدأ الاثنين.
 
وإذا حصلت طائرات 7373 ماكس على موافقة إدارة الطيران الاتحادية للعودة إلى الخدمة التجارية، وهو أمر من غير المرجح أن يحدث حتى سبتمبر بسبب المراجعات المستمرة، فمن المتوقع أن يدفع ذلك الشركة للتصرف سريعا لتحديد مصير مئات الطائرات المتوقفة.
 
وتم تجميد عمليات التسليم لشركات الطيران بعد حظر سلامة الطائرة في مارس 2019 بعد ثاني حادثتين تسببا في مقتل 346 شخصا، لكن بوينغ واصلت إنتاج وتخزين الطائرات لأشهر، على أمل العودة السريعة للخدمة.
 
وهذا يعني أن هناك 450 طائرة تتوق بوينغ إلى تسليمها بمجرد السماح للطائرة بالتحليق، رغم أن خبراء يقولون إن احتمال تسليم هذه الطائرات بسرعة تضاءل بسبب أزمة فيروس كورونا.
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