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رغم الانتقادات.. 7 مليارات دولار لإنقاذ "فيات كرايسلر"

26
JUNE
2020
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قالت الخزانة الإيطالية، الأربعاء، إن إيطاليا وافقت على قرار يمنح ضمانات حكومية لقرض حجمه 6.3 مليار يورو (7.1 مليار دولار) للوحدة الإيطالية لمجموعة فيات كرايسلر، مما يمهد لأكبر قرض طارئ يحصل عليه صانع سيارات أوروبي.
 
ويأتي الإعلان الرسمي عقب اعتماد محكمة المراجعة المحاسبية الإيطالية للقرار، في ختام عملية موافقة طويلة على القرض الذي يثير انتقادات داخل إيطاليا.
 
وقال وزير الاقتصاد روبرتو جوالتيري في بيان إن روما تستهدف من تقديم الدعم الحكومي "المحافظة على سلاسل إمداد صناعة السيارات الإيطالية وتقويتها".
 
وكانت الوحدة الإيطالية لفيات كرايسلر طلبت الاستفادة من برامج التمويل الطارئ التي أتاحتها روما في خضم جائحة كوفيد-19 لكي تحصل على تسهيل بضمان حكومي لأجل ثلاث سنوات بهدف تجاوز الأزمة التي أوقد شرارتها تفشي فيروس كورونا.
 
وسيساعد ذلك أيضا قطاع السيارات الإيطالي عموما، الذي تعمل فيه نحو 10 آلاف شركة.
 
وقال بيترو جورليير، مدير عمليات فيات كرايسلر لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، "الأموال التي سيتيحها هذا التسهيل سَتُوجه بالكامل لنشاطنا الإيطالي... إذ نواصل عملية تحول شامل صوب مستقبل جديد يعتمد على الكهرباء والمحركات الهجين".
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