living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسعار النفط مع تحسن الاقتصاد الأميركي

26
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صعدت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة في جلسة متقلبة، الخميس، مدعومة بمؤشرات على تحسن طفيف في الاقتصاد الأميركي وزيادة محدودة في الطلب على الوقود، لكن ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في بعض الولايات الأميركية حد من المكاسب.
 
وزاد خام برنت 74 سنتا بما يعادل 1.8 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 41.05 دولار للبرميل، وأغلق الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 71 سنتا أو 1.9 بالمئة إلى 38.72 دولار.
 
وأظهرت بيانات أتاحتها لرويترز شركة تكنولوجيا تحديد المواقع "توم توم" عودة الحركة على الطرق في بعض المدن الرئيسية بالعالم في يونيو إلى مستويات 2019.
 
كانت أسعار النفط انخفضت في المعاملات المبكرة، ثم عثرت على بعض الدعم بعد أن أظهرت البيانات تراجع أعداد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي وانتعاش طلبيات توريد سلع رأسمالية رئيسية في مايو.
 
لكن تراجع طلبات إعانة البطالة جاء دون توقعات المحللين في حين دعمت بيانات أخرى التوقعات بأن الناتج المحلي الإجمالي قد ينكمش بما يصل إلى 40 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام.
 
وبغية إعطاء دفعة للاقتصاد العالمي الذي تعصف به أزمة كورونا، ضخت البنوك المركزية تريليونات الدولارات في إطار إجراءات تحفيز.
 
وزادت حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في ولايات أميركية من بينها أوكلاهوما وتكساس وفلوريدا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout