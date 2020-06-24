أسهم اليابان تهبط مع ارتفاع حالات كورونا لأعلى مستوى في شهر ونصف

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أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض يوم الأربعاء إذ تحولت معنويات المستثمرين سلبا في رد فعل على ارتفاع عدد حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 في طوكيو لأعلى مستوى في شهر ونصف.

وهبط المؤشر نيكي القياسي 0.07 بالمئة ليغلق عند 22534.32 نقطة، مع تقدم 59 سهما مقابل تراجع 163.

وفي وقت سابق من الجلسة، اقتفت أسواق طوكيو أثر مكاسب حققتها وول ستريت يوم الثلاثاء إذ عززت بيانات تظهر تحسن الاقتصاد واحتمالات ضخ المزيد من التحفيز الآمال في تعاف سريع.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.42 بالمئة إلى 1580.50، وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 باستثناء خمسة.

وكان قطاعا الشحن البحري والمنسوجات الأسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية في طوكيو، إذ تراجعا 2.61 بالمئة و1.66 بالمئة على الترتيب.

ونزل سهم مجموعة سوفت بنك 1.84 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها ستبيع ما يصل إلى 198.3 مليون سهم في تي-موبايل الأمريكية.

وتوخى المستثمرون الحذر أيضا قبيل تقرير محدث من المقرر أن يصدره صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العالمي في وقت لاحق من يوم الأربعاء.