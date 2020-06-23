تأخر تعافي الاقتصاد يقفز بأسعار الذهب

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قفز الذهب لأعلى مستوى فيما يزيد عن شهر، يوم الاثنين، مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن، إثر تصاعد المخاوف من تأخر التعافي الاقتصادي العالمي، عقب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1751.63 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 18 مايو.

وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7 في المئة إلى 1764.50 دولار.

وقال مايكل مكارثي من سي.إم.سي ماركتس: "العزوف عن المخاطرة عامة يدعم السوق. نرى ضغطا على العملات المنكشفة على النمو وأسواق الأسهم. بشكل عام، ثمة مخاوف بشأن تصاعد معدلات الإصابة".

وأضاف "السوق قلقة بشأن توقعات النمو وهذا يدعم الذهب بالطبع".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن زيادة قياسية لحالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا، الأحد.

وكبحت زيادة الإصابات في الولايات المتحدة ودول أخرى آمال تعاف اقتصادي سريع، وأضعفت شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.5 في المئة إلى 17.86 دولار للأوقية لتسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوع.

ونزل البلاديوم 0.1 في المئة إلى 1908.08 دولار، بينما قفز البلاتين 0.8 في المئة إلى 812.27 دولار.