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قفزة بأسعار النفط مع "تخفيف العزل"

23
JUNE
2020
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قفزت أسعار النفط أكثر من 2 بالمئة، الاثنين، بدعم من تقلص إمدادات الخام من منتجين رئيسيين، بينما يستمر تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا، رغم زيادة قياسية في حالات الإصابة حول العالم.
 
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 89 سنتا، أو 2.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 43.08 دولار للبرميل.
 
وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس، وهي العقود الأكثر نشاطا في جلسة اليوم، 90 سنتا أو 2.3 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 40.73 دولار للبرميل.
 
وتلقت الأسعار دعما من بيانات أشارت إلى أن عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة وكندا، وهو مؤشر إلى الإمدادات مستقبلا، هبط إلى مستوى منخفض جديد الأسبوع الماضي.
 
وقال متعاملون إن إعادة فتح ولايات أميركية ودول حول العالم في أعقاب إغلاقات للشركات وأوامر بالبقاء في المنزل بسبب فيروس كورون المستجد، ساعدت أيضا في صعود النفط.
 
وقفزت عقود برنت والخام الأميركي كليهما حوالي 9 بالمئة الأسبوع الماضي، بدعم من تعافي الطلب على الوقود مع تخفيف إجراءات العزل العام واستئناف النشاط الاقتصادي.
 
ويلقى النفط دعما أيضا من احتمال امتثال أكبر لأوبك وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، بتخفيضات انتاجية منسقة لموازنة السوق.
 
ولم تقرر أوبك+ حتى الآن ما إذا كانت ستمدد تخفيضات قياسية في المعروض قدرها 9.7 مليون برميل يوميا إلى شهر رابع، لتظل سارية حتى نهاية أغسطس.
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