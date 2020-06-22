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الكويت تعتزم إرسال تشريع للبرلمان لوقف التحويل لصندوق الأجيال القادمة

22
JUNE
2020
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قال مصدر حكومي لرويترز يوم الأحد إن الحكومة الكويتية تعتزم إرسال مشروع قانون إلى البرلمان لوقف استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة من إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة.
 
وتستقطع الكويت حاليا بحكم القانون ما لا يقل عن عشرة بالمئة سنويا من إيراداتها لصالح احتياطي الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار.
 
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إن هذه الخطوة ستوفر أكثر من مليار دينار (3.25 مليار دولار) في السنة المالية الحالية وحدها، والتي وصفها ”بالاستثنائية“ في ظل تفشي فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط الخام.
 
كانت صحيفة القبس الكويتية أوردت يوم الأحد أن الحكومة وافقت على إرسال مشروع وقف الاستقطاع إلى البرلمان على أن يُربط مستقبلا بتحقيق فوائض فعلية في الميزانية العامة بدلا من الوضع الحالي الملزم بالتحويل بصرف النظر عن تسجيل فائض أو عجز.
Reuters
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