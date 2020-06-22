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ذهب ليبيا الأسود.. أضخم احتياطيات نفطية مؤكدة في إفريقيا

22
JUNE
2020
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تملك ليبيا أضخم احتياطيات نفطية مؤكدة في إفريقيا، وهي مورد مهم للخام الخفيف منخفض الكبريت. وبحسب معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، فإنه في غياب أي استثمارات إضافية، بإمكان ليبيا أن توفر نحو 1.3 مليون برميل من النفط يوميا للسوق العالمية.
 
وتحتوي الأراضي الليبية على أحواض وحقول وموانئ نفطية مهمة درت 22.5 مليار دولار في 2019 لبلد لا يزيد عدد سكانه على ستة ملايين نسمة.
 
وتستخدم حكومة طرابلس إيرادات النفط لدعم الميليشيات في حربها ضد قوات الجيش الوطني الليبي.
 
حوض سرت
 
يعد حوض سرت أحد أهم الأحواض النفطية في البلاد. ويقع في شرق ليبيا، ويضم 16 حقلا منتجا من بينها حقل السرير، أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، باحتياطيات مؤكدة تبلغ 4.8 مليار برميل.
 
حوض غدامس
 
يقع حوض غدامس إلى الشمال الغربي من ليبيا، وتمتد أجزاء منه داخل التراب التونسي والجزائري.
 
يغطي مساحة تبلغ  390 ألف كيلو متر مربع. ويضم هذا الحوض حقل الوفاء، المزود الرئيس للغاز في مشروع غاز غرب ليبيا.
 
حوض مرزق
 
يغطي حوض مرزق مساحة واسعة في الجنوب الغربي، ويقع فيه حقل الشرارة، أحد أبرز الحقول الليبية، وحقل الفيل النفطي أيضا.
 
حوض تريبوليتانيا البحري
 
يقع حوض تريبوليتانيا البحري في المياه الليبية إلى الشمال الغربي باتجاه مدينة صبراتة، ويبعد 121 كيلومترا عن العاصمة طرابلس.
 
ويقع فيه حقل البوري البحري الذي يبلغ الاحتياطي القابل للاستخراج فيه ملياري برميل نفط.
 
الموانئ النفطية
 
تتمركز أهم موانئ ليبيا النفطية في منطقة تسمى الهلال النفطي، الممتدة على طول 250 كيلومترا إلى الشرق، بين سرت وبنغازي.
 
وتضم منطقة الهلال النفطي موانئ السدرة، رأس لانوف، والبريقة، والزويتينة.
 
ولعدد من شركات النفط العالمية حضور في ليبيا مثل توتال الفرنسية، وإيني الإيطالية، وكونوكو فيليبس وهيس الأميركيتين، وفينترسهال الألمانية.
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