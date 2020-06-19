"فيتا" تشعل فتيل النزاع بين اليونان والدنمارك

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أعلنت وزارة الزراعة اليونانية، الأربعاء، أن أثينا فوضت الاتحاد الأوروبي لبدء إجراءات قانونية ضد الدنمارك بسبب مزاعم تخصيصها جبن الفيتا.

وقالت الوزارة اليونانية، في بيان: "وافق وزير الزراعة على تفعيل الإجراءات القانونية التي اتخذتها المفوضية الأوروبية ضد الدنمارك لانتهاكها قوانين متعلقة ببلد المنشأ" لمنتج معين.

وتعد جبنة"فيتا" منتجا يونانيا "رمزيا"، وفق الوزارة التي أضافت أن الدنمارك "رفضت التعاون" مع قوانين الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.

وقالت أثينا إنها سمحت أيضا للمنتجين الدنماركيين بتصنيع "جبن مماثل للفيتا"، وتصديرها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.

وجبن الفيتا من بين عدد من الأطعمة والمشروبات الخاصة بمناطق معينة والتي تحاول الدول الأوروبية الحفاظ على أصل المنشأ.

وفي عام 2005، ألغت محكمة العدل الأوروبية استئنافا قدمته ألمانيا والدنمارك، بدعم من فرنسا وبريطانيا، بشأن حق منتجيها في الاستمرار في استخدام اسم الفيتا لأجبانهما البيضاء المغطاة بمحلول ملحي.