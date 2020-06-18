أمازون تدشن موقعا الكترونيا للمتسوقين في السعودية على الرغم من نزاع بين رئيسها والمملكة

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دشنت أمازون دوت كوم يوم الأربعاء موقعا على الانترنت للمتسوقين في السعودية، وهو تحرك يظهر اهتمامها بمواصلة أنشطتها على الرغم من نزاع علني بين الرياض والرئيس التنفيذي للشركة جيف بيزوس.

والموقع هو إعادة تسمية للعلامة التجارية للزبائن السعوديين على موقع سوق دوت كوم، وهي منصة للتجارةالالكترونية في الشرق الأوسط استحوذت عليها أمازون في 2017. وقالت أمازون إن معلومات حسابات المتسوقين لدى سوق دوت كوم نقلت بشكل تلقائي إلى العنوان الجديد (أمازون.اس ايه).

ولم يرد متحدثون باسم أمازون على الفور على طلب للتعقيب بشأن السبب وراء هذه الخطوة.

وتشير هذه الأنباء إلى أن نزاعا يضم بيزوس وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يقوض بشكل كامل خطط أمازون الاستثمارية للسوق السعودي.