قطر للبترول تبيع خام الشاهين للتحميل في أغسطس بعلاوة فورية

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قالت ثلاثة مصادر تجارية يوم الخميس إن قطر للبترول باعت شحنتين من خام الشاهين للتحميل في أغسطس آب بعلاوة بلغت في المتوسط 1.56 دولار للبرميل إلى الأسعار المعروضة لخام دبي عبر عطاء فوري شهري.

وأضافت المصادر أن مشتري الشحنتين بحجم 500 ألف برميل هما على الأرجح ميتسوي وكوزمو، واللتان دفعتا علاوات فورية بنحو 1.40 دولار و1.70 دولار على الترتيب.

وجرى عرض الشحنتين للتحميل خلال الثاني والثالث من أغسطس آب و29 و30 من نفس الشهر.

وأضافت المصادر أن قطر للبترول حددت أيضا سعر خام الشاهين في أغسطس آب للمشترين بعقود محددة الأجل عند علاوة 1.69 دولار للبرميل إلى الأسعار المعروضة لخام دبي.

وفي الشهر الماضي، باعت قطر للبترول شحنتين من خام الشاهين للتحميل في يوليو تموز بمتوسط خصم 2.70 دولار للبرميل إلى الأسعار المعروضة لدبي عبر عطاء فوري شهري.