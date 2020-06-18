مصر للطيران تعلن إجراءات السفر الجديدة للوقاية من كورونا

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نشرت شركة مصر للطيران، الأربعاء، فيديو توضيحي ومادة إرشادية لركابها بشأن كافة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الشركة للوقاية والحد من فيروس كورونا المستجد خلال مراحل السفر المختلفة.

وفي الفيديو المنشور علي صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني egyptair.com، قالت مصر للطيران إن هذه الإجراءات تشمل المطارات الداخلية، والعاملين بها، إضافة إلي الطواقم الجوية.

ومن الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها على متن الطائرة ما يلي:

- يرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات.

- توفير حقيبة حماية صغيرة تحتوي على مطهرات، قفازات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة.

- تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة.

- تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم.

- لا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة.

- جميع الوجبات المقدمة وأدوات الطعام مغلفة، ومعدة بطريقة آمنة، وخاضعة لكافة معايير السلامة و الجودة.

- يتم تطهير وتعقيم جميع الطائرات المستخدمة في الحركة الجوية بعد كل رحلة (الأسطح، الأرضيات، المقاعد، النوافذ، الشاشات، دورات المياة، فلاتر التكييف...وغيرها).

- الحفاظ على مسافة آمنة بين المسافرين والعاملين وأفراد الأطقم الجوية.

- يتم تخصيص إحدى دورات المياه لاستخدام أفراد الطاقم الجوي.

- سيتم منع توزيع كافة المطبوعات والمجلات والجرائد علي متن الطائرة.

- يتم تنظيم صعود الركاب للطائرة، للحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين ولتجنب الاصطفاف المتقارب.