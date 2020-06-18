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النفط يهبط بسبب المخاوف من موجة كورونا الثانية

18
JUNE
2020
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تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، متأثرة بمخاوف بشأن الطلب على الوقود بسبب زيادات في حالات الإصابة بفيروس كورونا وقفزة جديدة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة رفعتها إلى أعلى مستوى على الإطلاق.
 
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 25 سنتا أو 0.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 40.71 دولار للبرميل.
 
وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 42 سنتا، أو 1.1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 37.96 دولار للبرميل.
 
وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي، لثاني أسبوع على التوالي، لتصل إلى أكثر من 539 مليون برميل.
 
وأشارت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 20 بالمئة على مدار الأسابيع الأربعة الماضية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
 
وهبط إنتاج النفط الأميركي 600 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 10.5 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2018.
 
لكن مشترين للخام ومحللين قالوا إن منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة من المتوقع أن يستعيدوا حوالي نصف مليون برميل يوميا من إنتاج الخام بحلول نهاية يونيو.
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