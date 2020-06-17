living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف استقبل الجزائريون التخفيف الجزئي لقيود كورونا؟

17
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عاد الزحام إلى شوارع العاصمة الجزائرية مجددا، مع تخفيف الحكومة لإجراءات العزل العام التي كانت فرضتها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
 
 
فمع استمرار فرض الإجراءات الوقائية، سمحت الحكومة الجزائرية بإعادة فتح محلات التجزئة، وصالونات تصفيف الشعر، وبعض المطاعم.
 
وبعد نحو ثلاثة أشهر من الإغلاق، قال أصحاب المحلات إنهم في غاية السعادة لتمكنهم أخيرا من فتح متاجرهم لاستقبال الزبائن.
 
وقال شفيق، مدير أحد المحال: "لقد فتحنا اليوم أبوابنا لزبائننا بعد ثلاثة أشهر من الحجر. نحن نطبق الإجراءات الأمنية داخل المحل، ارتداء كمامة، واستخدام محلول كحولي مطهر، ومقياس حرارة".
 
وقال كريم موساوي، وهو صاحب محل: "أغلقنا لمدة ثلاثة أشهر، نرجو من الله إزالة هذا الوباء، نطبق جميع الإجراءات، لدينا محلول كحولي وكل شيء ونأمل أن يحترم الزبائن مسافة الأمان، وسنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على متجرنا مفتوح لأننا عانينا كثيرا، كل تاجر لديه أربعة أطفال على الأقل، وثلاثة أشهر خسارة كبيرة حقا".
 
فيما قال سفيان، وهو زبون لأحد المحلات: "أنا سعيد لإعادة الفتح، ونريد من الدولة فتح كل المحلات، خاصة المقاهي، فلقد اشتقت للقهوة السوداء".
 
وأنهت الحكومة، الأحد الماضي، حظر التجول في 19 ولاية، وقلصت ساعاته في الولايات الـ29 المتبقية، بما في ذلك العاصمة الجزائر، ليبدأ من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة من صباح اليوم التالي، بدلا من السابعة مساء حتى السابعة صباحا.
 
وبحسب الحكومة، فإن الحافلات وسيارات الأجرة في المناطق الحضرية ستستأنف خدماتها بعدد محدود من الركاب إذ سيتعين على سيارات الأجرة ألا تُقل أكثر من راكب واحد.
 
ولا يزال مترو الأنفاق مغلقا في الجزائر العاصمة، الأمر الذي يحول بين بعض الناس والتوجه لأعمالهم أو القيام بما يرغبون من مهام.
 
وسجلت الجزائر 10810 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، و760 حالة وفاة حتى يوم السبت الماضي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout