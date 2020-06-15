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السودان يقدم دعما نقديا مباشرا "للأكثر احتياجا"

15
JUNE
2020
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يبدأ السودان الأسبوع المقبل تطبيق برنامج "تجريبي" لتقديم مساعدات نقدية مباشرة لمواطنيه الأكثر احتياجا، مع محاولة البلاد التخلص من الدعم المكلف.
 
وقالت وزارة المالية في بيان، الأحد، إن برنامج المدفوعات النقدية الرائد يقضي بأن تقوم الحكومة السودانية بدفع 500 جنيه سوداني (9 دولارات) للفرد شهريا، وسيبدأ تطبيقه في حي سوبا غربي الخرطوم، وتعقبه 4 مناطق أخرى في البلاد.
 
وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة "رويترز"، إن هذه المناطق اختيرت بعناية لتقييم ملاءمة آلية البرنامج وخططه وتدخلاته، قبل مد تنفيذه في بقية أرجاء البلاد.
 
وكان وزير المالية إبراهيم البدوي، وهو مسؤول سابق في البنك الدولي، قد أبلغ رويترز قبل انضمامه للحكومة العام الماضي بأنه يفضل المساعدات النقدية على دعم الخبز والوقود والدواء الذي قال إنه يمثل نحو 25 بالمئة من الموازنة العامة.
 
وتعهد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قبل أسبوعين بألا تلغي الحكومة دعم الخبز أو الكهرباء لكنها ستعمل بدلا من ذلك على خفض دعم  البنزين والسولار.
 
وتابع بيان الوزارة أن المساعدات النقدية التي ستقدم لرب الأسرة ستصل في نهاية الأمر إلى 80 بالمئة من الأسر السودانية. وسيجري تعديل المبلغ وفقا للتضخم. وتعمل الحكومة على تحويل البرنامج إلى التكنولوجيا الرقمية.
 
وقال البيان إن البرنامج تموله الحكومة السودانية ومنظمات دولية.
 
وتواجه الخرطوم صعوبات في إعادة تنظيم اقتصادها المتعثر، إذ بلغت نسبة التضخم، مئة بالمئة، وتراجعت العملة.
 
وبدأ السودان، الذي يرزح تحت عبء دين خارجي بلغ نحو 62 مليار دولار، محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج غير ممول من الصندوق يمكن أن يمهد الطريق أمام دعم مالي دولي، وفق "رويترز".
 
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