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18 قتيلا وانهيار منازل ومصانع بانفجار هائل في الصين

14
JUNE
2020
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لقي 18 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 200 آخرين، في انفجار شاحنة محملة بالنفط على طريق سريع في الصين، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية محلية.
 
وتسبب انفجار الشاحنة الصهريج بانهيار منازل ومصانع مجاورة، وفقما ذكرت الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.
 
وبدأ الحادث المأساوي باصطدام شاحنة النفط بسيارات أخرى واشتعال النيران فيها، وبعد ثوان وقع الانفجار وتصاعدت سحب دخان أسود في الجو، فيما أتت ألسنة النار على العديد من السيارات.
 
وأظهرت تسجيلات للحادث الذي وقع قرب مدينة وينلينغ في مقاطعة جيجيانغ شرقي البلاد، السبت، كرة نار ضخمة تتصاعد في الهواء، فيما علا صراخ الناس.
 
وفي أحد المقاطع المصورة، شوهدت قطعة حطام كبيرة تتطاير في الجو قبل أن تتحطم على مبان مجاورة، فيما يظهر في فيديو آخر بقايا الصهريج وعدد من إطارات الشاحنة ترتطم بمبنى أصبح ركاما.
 
وكان المسعفون حتى مساء السبت يحاولون إنقاذ العالقين، وأغلقت العديد من الطرق السريعة، بحسب بيانات للشرطة المحلية.
 
وحوادث الطرق الدامية شائعة في الصين، حيث قوانين المرور غالبا ما يتم تجاهلها أو عدم تطبيقها، وتقول السلطات إن 58 ألف شخص لقوا حتفهم في حوادث طرق في أنحاء البلاد في 2015 فقط.
 
وتسببت مخالفات المرور بنحو 90 بالمئة من الحوادث، التي أدت إلى وفيات وإصابات ذلك العام.
 
وفي السنة الماضية قتل 36 شخصا على الأقل وجرح 36 آخرون في شرق الصين، في حادث اصطدام حافلة ركاب بشاحنة.
 
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