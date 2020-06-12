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"كورونا" يضرب بقوة.. والأسر الأميركية في مأزق

12
JUNE
2020
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تراجعت ثروات الأسر الأميركية 5.6 بالمئة إلى 110.8 تريليون دولار في الربع الأول من العام الحالي في ظل هبوط أسواق الأسهم الأميركية بشدة من جراء وباء فيروس كورونا المستجد، والذي دفع بالولايات المتحدة إلى ركود اقتصادي.
 
وجاء معظم التراجع بفعل انهيار أسعار الأسهم الأميركية في تلك الفترة، بحسب بيانات أصدرها مجلس الاحتياطي الاتحادي، الخميس.
 
وفي الفترة من منتصف فبراير إلى نهاية مارس، فقد مؤشر يغطي 90 بالمئة من القيمة السوقية للأسهم الأميركية أكثر من 10 تريليونات دولار من قيمته.
 
وعلى مدى ربع السنة، تراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 20 بالمئة، في أكبر خسارة فصلية منذ الربع الرابع من 2008، لكنه عوض معظم تلك الخسائر لاحقا.
 
وشهد الأسبوعان الأخيران من الربع الأول تناميا في فقد الوظائف مع شروع ولايات أميركية عديدة في إصدار أوامر بلزوم المنازل وغلق الأنشطة التجارية غير الضرورية لاحتواء انتشار فيروس كورونا، ولحق الضرر على نحو خاص بالعمال ذوي الدخل المنخفض.
 
في المقابل، كان صافي ثروات الأسر 117.3 تريليون دولار في الربع الأخير من 2019.
 
وفقد نحو 20 مليون أميركي وظائفهم في خضم الجائحة، وقفز معدل البطالة من 3.5 بالمئة في فبراير، أدنى مستوياته في نصف قرن، إلى أكثر من 13 بالمئة في مايو.
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