واشنطن تتحدى كورونا.. "لن نسمح بغلق الاقتصاد مجددا"

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قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، الخميس، إن الولايات المتحدة لن تسمح لفيروس كورونا بالتسبب في غلق اقتصادها مجددا، مضيفا أن أكثر من تريليون دولار من أموال الإنقاذ ستتدفق على الاقتصاد على مدار الشهر القادم.

وأوضح منوتشين، متحدثا على تلفزيون "سي.إن.بي.ٍسي"، أنه مستعد للعودة إلى الكونغرس لطلب مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد، لكن الأموال الإضافية ستستهدف القطاعات الأشد احتياجا، مثل الفنادق والمطاعم وشركات السفر والترفيه.

وأبدى وزير الخزانة ثقته في إمكانية التعامل مع طفرات الإصابة بمرض "كوفيد-19" ببعض المناطق عن طريق تحسين الاختبارات وتتبع المخالطين وطاقة استيعاب المستشفيات.

وقال: "لا نستطيع أن نغلق الاقتصاد مجددا. أعتقد أننا تعلمنا أن إغلاق الاقتصاد يلحق مزيدا من الضرر وليس ضررا اقتصاديا فحسب"، مضيفا أن هذا يشمل مشاكل أخرى.

وقال منوتشين إن الإنفاق الطارئ الخاص بأزمة فيروس كورونا، الذي أقره الكونغرس هذا العام لم يصل إلى الاقتصاد منه سوى حوالي 1.6 تريليون دولار حتى الآن من أصل 3 تريليونات دولار.

وتابع: "على مدى الشهر المقبل، سترون تريليون دولار أخرى تُضخ في الاقتصاد، وسيكون لذلك أثر كبير".

وقال عندما سئل إن كان يدرس تقديم مزيد من المساعدة للولايات إن ذلك سيكون موضع تفاوض مع الكونغرس.