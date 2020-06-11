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"لوفتهانزا" قد تسرح 26 ألف موظف

11
JUNE
2020
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حذرت شركة الطيران الألمانية العملاقة "لوفتهانزا" موظفيها، من احتمال إقالة 26 ألفا منهم بدلا من 10 آلاف كما أعلنت سابقا.
 
وقالت متحدثة باسم "لوفتهانزا" الأربعاء عقب اجتماع مع النقابات، إن الشركة تقدر عدد وظائف الدوام الكامل الزائدة عن حاجتها بنحو 22 ألف وظيفة.
 
وسبق أن تعهدت "لوفتهانزا" الأسبوع الماضي بإعادة هيكلة واسعة النطاق، تشمل آلاف الوظائف وبيع الأصول، سعيا لسداد قرض قيمته 9 مليارات يورو قدمته الدولة لإنقاذ الشركة ومساعدتها في تجاوز خسائر حادة تكبدتها بسبب أزمة جائحة كورونا.
 
وتحاول الشركة التوصل إلى اتفاق مع النقابات لخفض إنفاقها على الأيدي العاملة بما في ذلك تحويل الموظفين إلى العمل بدوام جزئي، قبل انعقاد اجتماع عام استثنائي في 25 يونيو، سيصوت فيه المساهمون على حزمة مساعدات الإنقاذ.
 
وطالبت نقابة المضيفين الجويين بأن تلتزم "لوفتهانزا" بعدم التسريح، مؤكدة أنها تعمل جاهدة من أجل التوصل إلى اتفاق مع الشركة قبل الاجتماع.
 
وقالت النقابة الممثلة للطيارين إن أعضاءها عرضوا على الشركة خفض رواتبهم بما يصل إلى 45%، أو نحو 350 مليون يورو في المجمل، شريطة أن تحمي الشركة أكبر قدر ممكن من الوظائف.
روسيا اليوم
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