من الكويت إلى مصر.. مغادرة 4237 عاملا

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ذكرت وزارة القوى العاملة المصرية، أن مطار الكويت سيشهد اليوم حركة مغادرة تعد الأكبر منذ بدء أزمة كورونا ، حيث تغادر 32 رحلة طيران تحمل على متنها 6180 راكبا إلى 4 دول منها مصر.

وجاء ذلك بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين، والذي قال، إن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة ركاب اليوم إلى الهند والأردن وقطر بالإضافة لمصر.

وأوضح سعد الدين، أن وزير القوى العاملة المصري تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 22 رحلة مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم على متنها جميعا 4237 عاملا.