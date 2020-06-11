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مصر.. التضخم يتراجع مع هبوط أسعار بعض السلع

11
JUNE
2020
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية تراجع إلى 4.7 بالمئة في مايو من 5.9 بالمئة في أبريل.
وأضاف الجهاز أن معدل التضخم بلغ صفرا بالمئة عن الشهر السابق الذي سجل خلاله صعودا بنسبة 1.3 بالمئة.
 
من ناحية أخرى، قال البنك المركزي إن التضخم الأساسي في مصر انخفض إلى 1.5 بالمئة على أساس سنوي في مايو من 2.54 بالمئة في أبريل.
 
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس تعليقا على التضخم في أسعار المدن إن: "الأرقام أقل من التوقعات ... كنا نتوقع ارتفاعا (للتضخم) على المستوى الشهري بنسبة 0.5 بالمئة وأن يتراجع على أساس سنوي إلى 5.5 بالمئة".
 
وأضافت: "تراجع أسعار الأغذية والمشروبات بعد رمضان هو السبب الأساسي في نزول التضخم... لكن الشهر المقبل نتوقع أن يعاود الارتفاع على أساس سنوي بسبب سنة الأساس ليصل إلى 5.9 بالمئة وعلى المستوى الشهري 0.2 بالمئة".
 
وأفاد بيان جهاز الإحصاء أن أسعار الخضراوات تراجعت 4.7 بالمئة والأسماك 1.8 بالمئة والألبان والجبن 0.2 بالمئة.
 
وبهذا يظل التضخم في النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند تسعة بالمئة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.
 
وتواجه مصر تداعيات اقتصادية وخيمة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في توقف قطاع السياحة الحيوي وتدفقات النقد الأجنبي، حيث دفع السلطات لإغلاق المطارات وتقييد عمل المطاعم والمتاجر وفرض حظر تجول ليلي.
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