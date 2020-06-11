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رغم المخزونات الأميركية.. النفط يمحو خسائره

11
JUNE
2020
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محا النفط خسائره السابقة، الأربعاء، حتى بعد أن أظهرت بيانات أميركية ارتفاع المخزونات إلى قمة غير مسبوقة، مما يجدد المخاوف من تخمة بسبب ضعف الطلب.
 
وبحسب تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ارتفعت مخزونات الخام 5.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو إلى 538.1 مليون برميل.
 
لكن الطلب على المنتجات زاد، وإن ظل أقل كثيرا عن مستوياته في نفس الفترة قبل عام. وكانت مخزونات نواتج التقطير مرتفعة، لكن الصعود جاء بوتيرة أقل من الأسابيع السابقة.
 
وقال آندرو ليبو رئيس ليبو أويل أسوسيتس في هيوستن "نلحظ دعما في السوق قادما من المنتجات لا الخام".
 
وجرت تسوية خام برنت بارتفاع 55 سنتا إلى 41.73 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتا إلى 39.60 بعد انخفاض بأكثر من اثنين بالمئة خلال الجلسة.
 
وقالت وزارة الطاقة الأميركية إنها اشترت 126 ألف برميل من الخام للاحتياطي الاستراتيجي، مما دعم الأسعار.
 
وصعد سعر برنت لأكثر من مثليه منذ النزول إلى قاع 21 عاما عند أقل من 16 دولار في أبريل، لكن بعض المحللين يعتقدون أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير جدا مع أن الجائحة لاتزال تقلص الطلب.
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