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أسوأ عام في التاريخ.. كم ستخسر شركات الطيران بسبب كورونا؟

10
JUNE
2020
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توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، الثلاثاء، أن تؤدي أزمة فيروس كورونا إلى تكبد شركات الطيران خسائر قدرها 84 مليار دولار وتقليص الإيرادات إلى النصف، وهو ما سيكون أسوأ عام في تاريخ القطاع.
 
وقال الاتحاد إن من المرجح أن تنخفض الإيرادات إلى 419 مليار دولار من 838 مليار دولار في العام الماضي، مع توقف معظم الرحلات الجوية حول العالم في الوقت الحالي.
 
وقال المدير العام للاتحاد ألكسندر دو جونياك "كل يوم يمر هذا العام يضيف للصناعة خسائر تصل إلى 230 مليون دولار".
 
ويبلغ متوسط الخسارة حوالي 38 دولارا لكل راكب.
 
وحذر الاتحاد من أن الخسائر قد تصل إلى 100 مليار دولار في عام 2021 مع مواجهة حركة السفر الجوي صعوبة في التعافي وتخفيض شركات الطيران أسعارها لتستأنف أنشطتها.
 
وقال دو جونياك "ستظل الخطوط الجوية هشة ماليا في عام 2021"، وتنبأ بأن تكون المنافسة "أكثر حدة".
 
وأضاف قائلا "هذا سيُترجم إلى حوافز قوية للمسافرين حتى يعودوا لركوب الطائرات مرة أخرى".
 
وتوقع الاتحاد زيادة في الإيرادات للعام 2021 لتصل إلى 598 مليار دولار.
 
ومن المتوقع أن تنخفض أعداد الركاب إلى 2.25 مليار هذا العام، قبل أن ترتفع إلى 3.38 مليار في عام 2021، ومع هذا فإنها ستظل منخفضة بأكثر من 25 بالمئة عن مستويات عام 2019 .
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