living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البنك الدولي يتوقع أسوأ انكماش عالمي منذ الحرب العالمية الثانية بسبب كورونا

9
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 5.2% العام الجاري، في أسوأ معدل منذ الحرب العالمية الثانية، نتيجة "الصدمة السريعة والشديدة" التي تعرض لها الاقتصاد في ظل الجائحة.
 
وقال البنك الدولي في تقريره الأخير "الآفاق الاقتصادية العالمية"، إن أكبر مجموعة من اقتصادات العالم منذ عام 1870 ستشهد تراجعات في متوسط نصيب الفرد من الناتج.
 
ومن المتوقع أن ينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6%، ليطال "الفقر المدقع ملايين الناس" هذا العام.
 
وتوقع البنك أن ينكمش النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 7% في العام الحالي جراء الاضطرابات الشديدة التي أصابت الطلب والعرض المحليين والتجارة والتمويل.
 
كما ستشهد الاقتصادات الصاعدة والنامية انكماشا نسبته 2.5% هذا العام، وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 60 عاما على الأقل، حسب البنك.
 
وقد ينكمش الاقتصاد في الولايات المتحدة واليابان بنسبة 6.1% هذا العام فيما يتقلص الناتج في منطقة اليورو بنسبة 9.1% حيث ألحق تفشي الجائحة ضررا بالغا بالنشاط الاقتصادي. 
 
وحذر البنك من الاضطرابات في خدمات التعليم وتعذر الحصول على الرعاية الصحية الأولية على خلفية الجائحة ما قد "يخلف آثارا طويلة الأمد على تنمية رأس المال البشري".
 
وقالت غيلا بازارباسيوغلو نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات: "تبعث هذه التوقعات على القلق البالغ، ومن المرجح أن تخلف الأزمة ندوبا تستمر فترة طويلة، وأن تخلق تحديات عالمية جسيمة. شغلنا الأول هو معالجة حالة الطوارئ الصحية والاقتصادية العالمية". 
 
وفي إطار تنبؤات السيناريو الأساسي الذي يفترض أن تنحسر الجائحة بحلول منتصف العام الحالي، سيتعافى الاقتصاد العالمي من التداعيات السلبية غير المباشرة للوباء خلال النصف الثاني لهذا العام، ولن تستمر اختلالات الأسواق المالية أمدا طويلا.
 
ومن المتوقع أن ينتعش معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 4.2% في 2021، مع تسجيل الاقتصادات المتقدمة نموا بنسبة 3.9% والاقتصادات الصاعدة والنامية نموا بنسبة 4.6%.
 
ووفقا لسيناريو تدهور الأحوال، قد يهوي إجمالي الناتج العالمي بنسبة تصل إلى 8% في 2020، ثم يشهد تعافيا طفيفا في العام التالي مسجلا نموا يزيد قليلا عن 1% مع انكماش الناتج في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية بنحو 5% هذا العام.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout