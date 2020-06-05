أسعار الغذاء العالمية تصل لأدنى مستوى منذ 2018

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قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت لرابع شهر على التوالي في مايو، إذ تضررت بفعل التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا التى حدت من الطلب.

وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 162.5 نقطة بانخفاض 1.9 في المئة عن أبريل.

وتلك هي أقل قراءة شهرية منذ ديسمبر 2018.

وتراجع مؤشر فاو لأسعار منتجات الألبان 7.3 في المئة بقيادة انخفاضات حادة في أسعار الزبد والأجبان بما يعود جزئيا لانخفاض في طلبيات الاستيراد.

كما تراجع مؤشر أسعار الحبوب واحدا في المئة بعد أن واصلت أسعار الحبوب انخفاضاتها، فيما تراجعت أسعار الذرة الأميركية 16 في المئة منذ بداية العام، وتراجعت أسعار تصدير القمح وسط توقعات بوفرة في الإمدادات العالمية.

وشهدت أسعار الأرز ارتفاعا في السوق الدولية.

وانخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.8 في المئة لأقل مستوى في عشرة أشهر، كما هبط مؤشر أسعار اللحوم 0.8 في المئة.

وعلى النقيض من بقية المؤشرات، سجل مؤشر فاو لأسعار السكر قفزة نسبتها 7.4 في المئة بما يعود بشكل أساسي لمحصول يقل عن المتوقع في بعض كبرى الدول المنتجة على الأخص الهند وتايلاند.

ونشرت فاو أيضا أولى توقعاتها لموسم الحبوب في 2020، متوقعة أن يبلغ الإنتاج العالمي 2.780 مليار طن، بزيادة 2.6 في المئة عن مستوى الحصاد القياسي المسجل في 2019.

لكن فاو قالت إن من المتوقع أن يشهد إنتاج القمح العالمي في 2020 انخفاضا، لأسباب على رأسها ترجيح حدوث تراجعات للإنتاج من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا والولايات المتحدة، بما قد يبدد أثر زيادات متوقعة للإنتاج من روسيا وأستراليا.