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نيسان تستدعي 1.9 مليون سيارة بعد "مشكلة مزعجة"

5
JUNE
2020
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للمرة الرابعة، تستدعي نيسان مئات الآلاف من السيارات متوسطة الحجم لإصلاح مشكلة مزعجة في المزلاج قد تسمح بفتح غطاء محرك السيارة أثناء حركة السيارات.
 
ويغطي الاستدعاء الأخير، وهو في الولايات المتحدة وكندا، ما يقرب من 1.9 مليون سيارة "ألتيما"، ويتضمن سيارات من طرازات عام 2013 حتى عام 2015 تم استدعاؤها سابقًا.
 
كما تم توسيعه ليشمل سنوات النموذج 2016 حتى 2018.
 
وقالت نيسان سابقًا إن الطلاء يمكن أن يتقشر من مزلاج غطاء المحرك الثانوي، مما يكشف المعدن العاري. بمرور الوقت، يمكن أن يصدأ المعدن ويتسبب في فتح المزلاج الثانوي.
 
وأوضحت الشركة اليابانية أنه إذا لم يتم إغلاق المزلاج الرئيسي وكانت السيارات مندفعة، فقد لا يمسك المزلاج الثانوي غطاء المحرك لأسفل حسب التصميم، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".
 
وتم استدعاء بعض السيارات في عام 2014، مع استدعاء آخر في عام 2015، وكلاهما تضمن إصلاح رافعة وتعديل وتليين المزالج الثانوية. في استدعاء عام 2016، استبدلت نيسان المزالج بأخرى جديدة.
 
وتقول الشركة إن لديها 16 تقريرًا عن حوادث و/ أو إصابات طفيفة بسبب المشكلة، جميعها في السيارات التي لم تحصل على مزالج الاستبدال. وقالت نيسان إنه لا توجد تقارير عن حوادث في السيارات ذات المزلاج الجديد.
 
وقررت الشركة إجراء استدعاء آخر بما في ذلك جميع سيارات ألتيما من عام 2013 حتى عام 2018 بعد ورود عدد صغير من التقارير حول فتح غطاء المحرك بشكل غير متوقع. ووجدت نيسان أنه إذا لم يتم إغلاق المزالج الأولية، فيمكن أن تتراكم الملوثات على المزالج الثانوية الجديدة دون صيانة منتظمة، مما يتسبب في فشلها.
 
 
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