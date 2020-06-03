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مصر.. كشف نفطي جديد

3
JUNE
2020
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أعلن قطاع البترول المصري، اليوم الأربعاء، عن تحقيق كشف نفطي جديد بمنطقة أبوسنان بالصحراء الغربية، في طبقة الخريطة الجيولوجية، على عمق 14400 قدم.
 
وتحقق الكشف بعد حفر البئر "السالمية-5" ووضعها على خريطة الإنتاج بمعدل 4100 برميل خام في اليوم، و18 مليون قدم مكعب غاز يوميا.
 
وجاء ذلك في تقرير تلقاه وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، من رئيس شركة "برج العرب للبترول" أشرف أبو زينة.
 
و"برج العرب للبترول" تمثل الكيان المشترك القائم بالعمليات فى منطقة امتياز أبوسنان، نيابة عن هيئة البترول المصرية وشركة "كويت إنرجي مصر".
 
يذكر أنه سبق لشركة "برج العرب للبترول" تحقيق كشف نفطي كبير في مصر بشهر ديسمبر الماضي، في البئر الاستكشافى ASH-2، والذي تم وضعه على الإنتاج بمعدل 7 آلاف برميل من الخام، و10 ملايين قدم مكعب غاز.
المصري اليوم
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