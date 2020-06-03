رئيس المكسيك يكشف عن خسارة نحو 350 ألف شخص وظائفهم في شهر مايو

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قال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن ما لا يقل عن 350 ألف شخص فقدوا وظائفهم في شهر مايو المنصرم، على خلفية التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا.

ولفت إلى أنه توقع خسارة مليون وظيفة على الأكثر جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن البيانات الرسمية في هذا الشأن ستنشر في منتصف شهر يونيو.

إلى ذلك، أظهر مسح نشر، اليوم الاثنين، أن قطاع الصناعات التحويلية في المكسيك تدهور بشكل حاد في مايو، في أعقاب انكماش قياسي في أبريل، مع تسبب القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا في إغلاق مصانع وركود الطلب وتراجع المعنويات.

وتسعى المكسيك للبدء برفع إجراءات العزل العام وإعادة فتح الاقتصاد، لكن الوفيات والإصابات الجديدة بفيروس كورونا تواصلان الصعود، وهو ما يثبط التوقعات لتغيرات كبيرة.

وانزلق ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية (المكسيكي) إلى الركود العام الماضي، ويتوقع بعض المحللين أنه سينكمش بما يصل إلى 10 في المئة أو أكثر في 2020.