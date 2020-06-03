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روسيا تطلق خطة تعافي اقتصادية بمليارات الدولارات

3
JUNE
2020
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قدم رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطة الحكومة لتعافي الاقتصاد الوطني من أزمة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس.
 
وتبلغ قيمة خطة التعافي الاقتصادي نحو 5 تريليونات روبل (حوالي 72 مليار دولار) وستستغرق مدة تنفيذها قرابة عامين.
 
وقال ميشوستين خلال تقديمه الخطة للرئيس بوتين، إن الخطة تتضمن قرابة 500 إجراء محدد سيتم تنفيذها على مدى عامين، وتبلغ قيمتها حوالي 5 تريليونات روبل.
 
ووفقا لميشوستين فإن الخطة تحتوي على تدابير مختلفة تهدف لدعم الاقتصاد الروسي وتحقيق معدلات نمو بنهاية الخطة تفوق مستوى نمو الاقتصاد الروسي قبل أزمة (كورونا).
 
وتهدف الخطة كذلك لتوفير فرص عمل جديدة وتأمين تعافي دخل المواطنين، وإدخال تغيرات على المدى الطويل في هيكل الاقتصاد الروسي، وتحسين الإطار التنظيمي، وتسريع مشاريع البناء.
 
وأشار ميشوستين إلى أن الخطة تنقسم إلى 3 مراحل رئيسية: تحقيق الاستقرار الاقتصادي قبل نهاية هذا العام، ومن ثم تعافي الاقتصاد حتى الربع الثاني من 2021، على أن يتم تحقيق نمو في الربع الرابع من العام المقبل.
 
من جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حديثه مع رئيس الوزراء الروسي على أن عمل الحكومة يجب أن يهدف لدعم السكان وقطاع الأعمال، وليس فقط تحقيق الاستقرار.
 
وأشار بوتين إلى أن تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا وتداعياتها يجب أن يبدأ في مطلع شهر يوليو المقبل.
 
وكان الرئيس الروسي في نهاية أبريل الماضي كلف الحكومة الروسية، بالتعاون مع الأقاليم في روسيا، بإعداد خطة تهدف لضمان عودة الاقتصاد الوطني إلى مسار النمو الطبيعي وعودة الأنشطة التجارية وتحسين دخل المواطنين.
روسيا اليوم
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