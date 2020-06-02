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أسهم اليابان تبلغ أعلى مستوى في أكثر من 3 شهور بفضل آمال بشأن الاقتصاد

2
JUNE
2020
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بلغت الأسهم اليابانية أعلى مستوى في أكثر من 3 شهور يوم الثلاثاء إذ عززت الآمال بشأن تعافي الاقتصاد العالمي التوقعات بانتعاش أرباح الشركات، مع فتح المزيد من الدول للاقتصادات بشكل تدريجي بعد إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.
 
وأغلق المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية مرتفعا 1.19 بالمئة إلى 22325.61 نقطة بعد أن ارتفع في وقت سابق لأعلى مستوى منذ 26 فبراير شباط. وقادت أسهم الشركات الصناعية والتكنولوجية الصعود.
 
كما تلقت الأسهم اليابانية دفعة أيضا من مكاسب حققتها وول ستريت يوم الاثنين، بعد أن أشارت بيانات التصنيع في الولايات المتحدة إلى أن أسوأ تراجع للقطاع والمرتبط بفيروس كورونا ربما يكون انتهى.
 
وصعد نيكي نحو 36 بالمئة من مستوى متدن بلغه في 16 مارس آذار مع تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا في اليابان، مما شجع المسؤولين على رفع قيود إجراءات العزل العام والسماح لمزيد من شركات البيع بالتجزئة باستئناف العمليات.
 
لكن الحذر ما زال ينتاب بعض المستثمرين بسبب الضبابية الناجمة عن احتجاجات حاشدة في الولايات المتحدة ضد وحشية الشرطة والتوتر الدبلوماسي بين واشنطن وبكين بشأن الحريات المدنية في هونج كونج.
 
وتقدم 196 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 27 يوم الثلاثاء.
 
وكان سهم كونيكا مينولتا للطابعات وأدوات التصوير الطبي الرابح الأكبر بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي إذ ارتفع 6.11 بالمئة وتلاه سهم أساهي جروب هولدينجز لصناعة الجعة الذي صعد 5.52 بالمئة وشركة توريد الآلات الصناعية آي.إتش.آي كورب التي ارتفع سهمها 5.47 بالمئة.
 
وكان سهم شركة الأدوية داي-ايتشي سانكيو الذي انخفض 4.38 بالمئة الخاسر الأكبر بالنسبة المئوية على المؤشر وتلاه سهم أستيلاس فارما الذي هبط 1.88 بالمئة وكانساي إلكتريك باور الذي نزل 1.27 بالمئة.
 
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.21 بالمئة إلى 1587.68 نقطة.
Reuters
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