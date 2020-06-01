"عفا عليها الزمن".. ترامب يريد "تعديل" مجموعة السبع

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أنه سيؤجل قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في يونيو في الولايات المتحدة، وأنه سيدعو دولا أخرى للانضمام إلى الاجتماع.

وأوضح ترامب لصحفيين على متن طائرة الرئاسة "لا اشعر بأن مجموعة السبع تمثّل بشكل صحيح ما يحدث في العالم. إنها مجموعة عفا عليها الزمن".

وأضاف انه يرغب بدعوة روسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند للانضمام إلى قمة موسعة في الخريف.

وكان مقررا أن يعقد قادة مجموعة السبع التي ترأسها الولايات المتحدة هذا العام، قمة عبر الفيديو في أواخر يونيو بسبب وباء كورونا.