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بسعة جديدة مخفضة.. فنادق مصر تقترب من "الإشغال الكامل"

1
JUNE
2020
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قال مسؤول في وزارة السياحة المصرية، إن فنادق مصر العائدة للعمل بنسبة 25 بالمئة من طاقتها الاستيعابية تقترب من الإشغال الكامل حاليا، وبنسب تتراوح بين 20 و22 بالمئة من السعة الكاملة.
 
وأضاف المسؤول الذي تحدث لـ"رويترز" مشترطا عدم نشر اسمه: "عدد الفنادق والمنتجعات التي استوفت شروط وضوابط استئناف العمل السياحي بلغت 78 فندقا، غالبيتها في مناطق البحر الأحمر والعين السخنة وجنوب سيناء والساحل الشمالي".
 
وأضاف: "نسبة الإشغالات الفندقية بمصر حاليا تتراوح بين 20 و22 بالمئة. هناك 173 فندقا علي مستوي الجمهورية تقدمت لوزارة السياحة حاليا للحصول علي الموافقات الخاصة باستئناف العمل، وستبدأ الوزارة في معاينة تلك المنشآت خلال الأسبوع الجاري".
 
وكانت مصر قد أوقفت مصر حركة الطيران منتصف مارس وسط تداعيات تفشي فيروس كورونا، وتبع ذلك إغلاق الفنادق وجميع المنشآت السياحية، قبل أن تقرر الحكومة عودة الفنادق للعمل من منتصف مايو وفقا لمعايير صحية محددة وبربع ،طاقتها على أن تزيد إلى 50 بالمئة من السعة بداية من أول يونيو.
 
ومثل العديد من البلدان، تواجه مصر تداعيات اقتصادية جراء انتشار جائحة "كوفيد 19" التي تسببت في توقف قطاع السياحة وأثرت سلبا على تدفقات النقد الأجنبي.
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