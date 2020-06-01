استقرار معدل التضخم في الجزائر

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أظهرت بيانات رسمية، الأحد، أن معدل التضخم السنوي في الجزائر استقر على مستوى 1.8 في المئة في أبريل، دون تغيير عن مستوياته في فبراير ومارس، وظلت أسعار أغلب المواد الغذائية دون تغيير.

وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة في أبريل، وفقا للديوان الوطني للإحصاءات.

وارتفعت أسعار الدواجن 0.7 بالمئة، والفواكه 9 بالمئة، وانخفضت أسعار البطاطس 14.5 بالمئة.

وتعمل الجزائر على خفض وارداتها ومنها المواد الغذائية، في إطار خطة لخفض الإنفاق في اعقاب انخفاض إيرادات الطاقة، المصدر الرئيسي للتمويل في البلاد.