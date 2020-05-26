أغنياء في الولايات المتحدة يصبحون فاحشي الثراء

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زادت ثروة أصحاب المليارات في الولايات المتحدة بشكل كبير على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في العالم، وفقا لدراسة أمريكية.

وقالت الدراسة إن بعض أغنى أغنياء الولايات المتحدة زادت ثروتهم في الفترة من 18 مارس الماضي وحتى 19 مايو الجاري بواقع 434 مليار دولار.

كذلك أشارت إلى أن عدد أصحاب المليارات ارتفع في مايو الجاري من 614 إلى 630 مليارديرا.

وكشفت الدراسة عن أكبر المستفيدين من الجائحة، وقالت إن الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" جيف بيزوس زادت ثروته بمقدار 34.6 مليار دولار، أما مؤسس شركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ فقد ارتفعت ثروته بواقع 25.3 مليار دولار.

في حين زادت ثروة مبتكر "مايكروسوفت" بيل غيتس بنحو 8 مليارات دولار.

وبشكل عام، حقق أصحاب شركات قطاع التكنولوجيا أكبر نجاح، حيث تم نقل عدد من العمليات إلى العمل عن بعد عبر الإنترنت، بسبب نظام العزل الذي تم فرضه في جميع أنحاء العالم.