أكبر تراجع لمبيعات المنازل الأمريكية القائمة في نحو 10 سنوات

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سجلت مبيعات المنازل الأمريكية أكبر انخفاض لها في نحو عشر سنوات في‭ ‬أبريل نيسان مع تأثر سوق العمل والاقتصاد عموما بجائحة فيروس كورونا، مما قوض الطلب على المنازل.

وقالت الرابطة الوطنية للعقاريين يوم الخميس إن مبيعات المنازل القائمة هوت 17.8 بالمئة إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 4.33 مليون وحدة الشهر الماضي. والتراجع المئوي هو الأكبر منذ يوليو تموز 2010.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تنخفض المبيعات 18.9 بالمئة إلى معدل يبلغ 4.30 مليون وحدة في أبريل نيسان.

وانخفضت مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل حوالي 90 بالمئة من مبيعات المنازل الأمريكية، بنسبة 17.2 بالمئة على أساس سنوي في أبريل نيسان.

يأتي ذلك بعد بيانات أظهرت يوم الثلاثاء انهيارا غير مسبوق في تشييد المنازل وتصاريح البناء في أبريل نيسان.