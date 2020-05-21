إيطاليا تعلن موعد إعادة فتح المطارات

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ستقوم إيطاليا بإعادة فتح المطارات ابتداء من 3 يونيو المقبل، بعد إغلاقها بسبب جائحة كورونا، التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، حيث يحذر خبراء من كساد كبير خلال العام الجاري.

جاء بذلك بحسب ما أعلنته وزيرة النقل والبنية التحتية في الحكومة الإيطالية باولا دي ميكيلي.

وقالت الوزيرة، خلال إحاطة برلمانية الأربعاء: "هناك خدمات أخرى للنقل العام ستكون متاحة ابتداء من 3 يونيو المقبل أو من التاريخ، الذي يسمح فيه بالتنقل بين الأقاليم الإيطالية بالكامل، وكذلك من وإلى الخارج".

وتعد إيطاليا من الدول الأكثر تضررا من جائحة كورونا، حيث بلغ عدد الإصابات حتى الآن 227364 إصابة، منها 32330 وفاة، وفقا لبيانات موقع worldmeters.